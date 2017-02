Leerlingen De Schakel gaan voorlezen

Vinkeveen – Op woensdagochtend 22 februari a.s. is het extra leuk voor peuters om boodschappen te doen in de Jumbo in Vinkeveen. In het kader van de actie ‘Vul de kas’ gaat groep 8 van basisschool de Schakel voorlezen aan de peuters van winkelende klanten. Met deze actie wint de Schakel een Gouden Voucher ter waarde van 50 euro. Dat bedrag wordt bijgeschreven bij de verdere opbrengst van de actie, die onder andere gebruikt wordt om de schoolbibliotheek aan te vullen. De voorleesactie vindt plaats van 08.45 tot 12.00 uur. Als voorleesboek is gekozen voor prentenboek van het jaar ‘De kleine walvis’.