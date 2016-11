De Muziekwedstrijd voor kinderen

Streek - Zangeres Tania Kross, pianist Michiel Borstlap, violiste Lisa Jacobs, gitarist Anton Goudsmit en fluitiste Felicia van den End vormen samen de jury van De Muziekwedstrijd. Sinds 1 oktober kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar een filmpje insturen voor deze online wedstrijd van het Prinses Christina Concours. Alle inzendingen zijn te zien op www.demuziekwedstrijd.nl en op de gratis app.

Stimuleren

Met De Muziekwedstrijd wil het Prinses Christina Concours kinderen stimuleren om muziek te gaan en blijven maken. Door middel van een online platform kunnen kinderen filmpjes insturen, elkaars filmpjes bekijken, op filmpjes reageren en stemmen. Alle muziekstijlen en niveaus zijn welkom en door middel van publieksprijzen en het wekelijks verloten van cadeaubonnen maakt niet alleen toptalent kans op een prijs. Uiteindelijk beslist de jury welke kinderen doorgaan naar de finale op 11 februari 2017 in Diergaarde Blijdorp, Rotterdam. Tania Kross is voorzitter van de jury: “Wij als professionele musici hebben de verantwoordelijkheid de jonge generatie te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en zijn blij dat muziek maken bij kinderen weer helemaal op de kaart staat! “

Bart Boonstra ambassadeur

Presentator Bart Boonstra is een enorme muziekfan en ambassadeur van De Muziekwedstrijd. Bart over zijn rol bij het project: “Muziek maken vind ik een van de leukste dingen om te doen. Ik geloof dat je er een stuk blijer en vrolijker van wordt. Het Prinses Christina Concours heeft De Muziekwedstrijd in het leven geroepen om kinderen te motiveren om meer muziek te maken. Ik ben daar helemaal voor en ervan overtuigd dat we dit voor elkaar gaan krijgen!” Bart is zelf ook muzikaal en neemt een aantal grappige, muzikale filmpjes op die te zien zijn op de site. Ook presenteert hij de finale en prijsuitreiking op 11 februari 2017.

Kinderen kunnen nog tot en met 31 december meedoen aan De Muziekwedstrijd. Eind januari wordt bekend gemaakt wie de finalisten zijn.