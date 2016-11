De Kabouter bezoekt Amstelveen

Amstelveen - De avontuurlijke familievoorstelling De Kabouter is binnenkort te zien in Amstelveen. Theater Terra brengt de wereldberoemde kabouter van Rien Poortvliet tot leven in deze nieuwe voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar. Een magische middag voor kinderen en een feest der herkenning voor ouders en opa’s en oma’s! De Kabouter is tot en met maart 2017 te zien in heel Nederland en Vlaanderen en speelt op zondag 13 november om 15.00 in de schouwburg op het Stadsplein.

In een magisch moment betreedt Lise het boek van de kabouters en beleeft ze met haar nieuwe kaboutervriendjes een groot avontuur. Ze reizen op de rug van een gans, in de bek van een leeuw en in een luchtballon naar de Noordpool, de enige plek op de wereld waar nog kabouters wonen die gedachten kunnen lezen en met dieren kunnen praten. Daar aangekomen probeert Lise het sprookje van de kabouters te redden, voordat kinderen over de hele wereld de kabouters zijn vergeten. Zou haar dat lukken? Dat zie je in het theater! Want jij gelooft toch ook dat de kabouters écht bestaan?

Kijk voor meer informatie en de volledige speellijst van De Kabouter op www.theaterterra.nl