De Familieband in Duycker

Hoofddorp – De Familieband is een programma waarbij er aan muzikale families de mogelijkheid wordt geboden om een keer samen het podium te betreden. Op 12 februari is er een gratis proefmiddag waarbij je kunt kijken of je het leuk vindt en mee wil doen. Dit gebeurt onder leiding van professionele coaches uit het vak. Tijdens deze sfeervolle familiedag komen er verschillende muziekstijlen aan bod. Dit zorgt voor een heerlijke dag waarbij er voor ieder wat wils is. Heb je altijd al eens met je broertje in een band willen spelen? Of wil je dat mooie duet dat je met je oom zingt voor je familie nu wel eens op een echt podium brengen? Dan is dit absoluut jullie kans! Als familie, bestaande uit minimaal twee familieleden, kies je twee nummers uit die je graag ten gehore wilt brengen. Samen met andere geïnteresseerde families zal je onder leiding van de coaches in vier oefensessies je gaan voorbereiden op een optreden in Duycker.

Interesse? Meld je aan via lotte@duycker.nl.

Op zondag 12 februari is er van 15.00 tot 17.00 uur een open (gratis) proefles voor alle geïnteresseerde families. Na deze kennismaking kan besloten worden of ze wel of niet mee willen doen. Op de zondagen 26 februari, 5 maart, 12 maart en 19 maart gaan de deelnemende families tussen 15.00 en 17.00 uur oefenen waarvan een keer in de zaal met techniek erbij. Zondag 26 maart is dan de generale repetitie om 14.00 uur met aansluitend het optreden tijdens Familieduycken. Adres: Raadhuisplein 5, Hoofddorp.