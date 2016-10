De Eetclub zoekt gasten

Aalsmeer - De Eetclub is weer klaar voor een nieuw seizoen. Er zijn acht zondagavonden op de kalender ingevuld waarop De Eetclub actief is. De eerste mogelijkheid om aan te schuiven is komende zondag 16 oktober. De koks hebben er zin in, de gastvrouwen en –heren eveneens. Vaste bezoekers kijken er ongetwijfeld naar uit. De laatste keer dat De Eetclub ‘zitting’ hield is alweer een paar maanden geleden. Ook deze jaargang is dagcentrum Ons Tweede Thuis aan de Hortensialaan 55 de locatie waar het allemaal gebeurt. Het doel van De Eetclub is mensen een gezellige maaltijd aanbieden. Het gaat daarbij om meer dan uitsluitend voedsel tot zich nemen. Ook de ontmoeting met elkaar staat centraal. De organisatie hoopt dat vele gasten zich zullen melden. De dagen waarop men kan aanschuiven bij De Eetclub zijn: 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april en 21 mei. Elke Eetclubavond is van 18.00 tot 19.30 uur. Deelname is gratis, al is een vrijwillige gift altijd welkom. Graag aanmelden via info@eetclubaalsmeer.nl of bel 06-33673053.