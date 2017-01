Activiteit ‘De beer is los in het Bos’

Amstelland – ‘De beer is los in het Bos’ op zondagmiddag 5 februari om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Op berenjacht en allemaal spelletjes over bosdieren staan op het programma. Een leuke activiteit voor kinderen van 2 tot 7 jaar en hun ouders of begeleiders.

Start is bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Aanmelden en informatie: www.amsterdamsebos.nl of bel 020-5456100. Openingstijden Boswinkel: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.