Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Kudelstaart – De afgelopen speelavond van de dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart werd gewonnen door Remco Maarse. Het was zijn tweede overwinning dit seizoen en de derde ooit. Tibor Hogervorst was, voor de derde keer dit seizoen, de finalist. Het tweede niveau werd gewonnen door Jeroen van den Helder, Martin Bax werd tweede. De Hoogste Uitgooi van de avond werd gedeeld door twee darters, zowel Remco Maarse als Nick Dekker gooiden een 120 finish.

De volgende speelavond is vrijdag 30 december in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het is de laatste dartsavond van 2016, dus u kunt uw goede voornemens nog vóór 1 januari uitvoeren; gezellig een keertje komen darten. De Poel’s Eye heeft een open deur beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig. Hopelijk komen er veel nieuwe dart liefhebbers.

Jong, oud, man en of vrouw, iedereen is welkom. Vier nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op www.poelseye.nl.

Foto: De finalisten van vorige keer, van links naar rechts: Jeroen, Tibor, Remco en Martin.