Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Kudelstaart – Na een radiostilte van drie weken gaat de dartclub Poel’s Eye vrijdag 5 mei weer van start. Voor de darters in Aalsmeer en omgeving is het dus een extra Bevrijdingsdag. Iedereen, van jong tot oud, man of vrouw, is van harte welkom. Met het unieke vier niveau systeem komt elk niveau, van ‘professioneel’ tot recreatief, aan zijn/haar trekken.

Op de website www.poelseye.nl. is allerlei informatie over de dartclub Poel’s Eye terug te vinden. Hopelijk vrijdag weer veel nieuwe dart liefhebbers in het Dorpshuis. Vier nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft een zogenaamd open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig.

Foto: Toptalenten Moreno (links) en Lars.