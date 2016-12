Dansworkshop met kinderburgemeester

Aalsmeer – SamSam, het tijdschrift voor wereldwijze kinderen dat op veel scholen wordt verspreid, heeft een reportage gemaakt over een dag uit het leven van kinderburgemeester Sophie. De bekende SpangaS acteur Raymi Sambo was de sparring partner van Sophie tijdens de foto opnamen. Sophie en de crew van SamSam waren donderdagochtend al vroeg op pad. Eerst werden er foto’s op het gemeentehuis gemaakt, waar Sophie wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven ontmoette. Vervolgens ging het hele gezelschap in rap tempo naar de taalklassen waar een dansworkshop werd georganiseerd voor de leerlingen, Sophie en Raymi. Het plezier in het dansen spatte er in dat uurtje van af.

Er zijn in Aalsmeer twee taalklassen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn. De leerlingen krijgen vier ochtenden in de week extra ondersteuning in het verwerven van de Nederlandse taal.

Kinderburgemeester Sophie wil graag iets extra’s doen voor vluchtelingenkinderen en die zitten ook in de taalklassen. De dansworkshop was dan ook een soort van decemberkadootje voor deze leerlingen. Het was bovendien heel attent dat Sophie voor elk kind een kerstkaart had meegenomen.

Sophie, Raymi en de mensen van SamSam zijn daarna ook nog op bezoek geweest bij de klas van Sophie op de OBS Zuidooster om daar foto’s te nemen. Heel veel leerlingen maakten van de gelegenheid gebruik om een selfie te maken met de populaire acteur Raymi Sambo. De SamSam met de reportage over de dag uit het leven van Sophie verschijnt in maart.