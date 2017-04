Dansworkshop GRLBND in de Mikado

Aalsmeer – De zang en dansmeidengroep GRLBND, bekend van het televisieprogramma The Next Boy Girl Band, geeft op zondag 23 april van 13.00 tot 14.30 uur een exclusieve dansworkshop in de Mikado in de Catharina Amalialaan.

Ook jij kan hier aan deelnemen! De dansworkshop is voor alle basisschoolkinderen en ouders. Een leuk uitje in de vakantie voor de kinderen die niet weggaan. Jogg zorgt voor een gezonde snack tijdens de dansworkshop. De Aalsmeerse Denise Kroes is één van de bandleden van GRLBND (zie foto, 2e van links).

Voor meer informatie en opgave: marjonne.deniet@gmail.com of bel 06-52576095. Alvast meer te weten komen over deze meidengroep en hun zang- en danscapaciteiten kan op youtube: Denise Kroes mashup GRLBND.