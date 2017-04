Dansproject op OBS een groot succes!

Kudelstaart – Het is donderdagmiddag 30 maart, gespannen lopen de leerlingen van de OBS Kudelstaart over het schoolplein. Nog een klein halfuurtje en ze zullen de dans laten zien die zij deze week hebben geleerd. Onder begeleiding van docenten van Cultuurpunt Aalsmeer hebben de leerlingen de hele week geoefend op een heuse choreografie. Het thema van het dansproject, wat de OBS en Cultuurpunt Aalsmeer samen hebben bedacht, is ‘voor altijd jong’, gelijk aan het thema van de Kinderboekenweek 2016.

Om klokslag half drie is het zo ver. Ouders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes hebben zich verzameld rondom het schoolplein van de OBS. Nadat juf Kim iedereen welkom heeft geheten, komen de eerste beats uit de boxen. De leerlingen uit de onderbouw komen op in hun zelf ontworpen t-shirts. De afgelopen week leerdenzij een dans op het nummer ‘Black and White’ van Michael Jackson. Vol enthousiasme laten de kinderen nu aan iedereen zien wat zij allemaal hebben geleerd. Na een daverend applaus stellen de leerlingen van de middenbouw zich op. Het nummer ‘Ease on Down the Road’ van Diana Ross schalt uit de boxen. Een strakke dans, fanatieke leerlingen en zelfs strijdkreten worden tijdens dit nummer tentoongesteld. Wederom daverend applaus.

En dan is het tijd voor de oudste kinderen. De bovenbouw komt op. Ook zij hebben zelf kleding gemaakt, helemaal in jungle stijl. En dat is niet voor niets. Zij doen een dans op het nummer ‘Jungle’ van Broederliefde. Zelf de stoerste jongens en meisjes gaan helemaal los op dit nummer. Het publiek zingt lekker mee en de sfeer zit er goed in.

Als de bovenbouw klaar is, volgt er een gejuich voor alle leerlingen. Wat een succes was deze voorstelling en het hele dansproject. Volgend jaar weer?