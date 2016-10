Dansen of schaatsen met Jeugdsportpas

Aalsmeer - Ook in de maanden oktober, november en december staan weer vele leuke kennismakingslessen op het programma van de Jeugdsportpas. Verschillende verenigingen stellen hiervoor trainers en hun accommodatie beschikbaar. De Jeugdsportpas is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende sporten. Zo ontdekken kinderen en jongeren welke sport het beste bij ze past.

Diversiteit

Sporten die de komende maanden beginnen zijn onder meer basketbal, crossfit, dansen, duiken, hockey, schaatsen, schermen, skiën, synchroonzwemmen en de zwemvierdaagse. Dus voor iedereen wat wils! De kennismakingslessen bestaan uit vier lessen van een uur. Tijdens deze lessen leren de deelnemers alle basisvaardigheden van de sport. De Jeugdsportpas is dus de ideale gelegenheid om niet alleen kennis te maken met een sport, maar ook met de sportaanbieder. Na de kennismakingslessen kunnen de deelnemers besluiten om wel of niet lid te worden.

Nieuw aan de Jeugdsportpas is dat betaling van de kennismakingslessen alleen nog mogelijk is via iDEAL. Voordeel hiervan is dat inschrijven tot kort voor de start van de eerste kennismakingsles mogelijk is. Aanmelden kan alleen via de website van Sportservice Haarlemmermeer: www.sportservicehaarlemmermeer.nl. Kinderen of jongeren die niet beschikken over internet kunnen telefonisch contact opnemen met Ellen van Trigt van Sportservice Haarlemmermeer via 023-5575937.

Verenigingen

De Jeugdsportpas wordt georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met een groot aantal sportverenigingen, sportorganisaties en basisscholen en middelbare scholen. Verenigingen die ook kennismakingslessen willen aanbieden om zo nieuwe leden te werven, kunnen contact opnemen met Marjan Griekspoor via 023-5575937 of mgriekspoor@sportservicehaarlemmermeer.nl. Kinderen of jongeren die mee willen doen, maar nog vragen hebben, kunnen een e-mail sturen aan jsp@sportservicehaarlemmermeer.nl of telefonisch contact opnemen.