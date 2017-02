Daniël Giacon naar EK floretschermen

Aalsmeer – De 16-jarige Daniël Giacon van Schermcentrum Amsterdam (SCA) is geselecteerd voor de Europese Jeugdkampioenschappen floretschermen. Hij zal eind februari in Plovdiv (Bulgarije) maar liefst vier keer aantreden om Nederland te vertegenwoordigen: zowel in zijn eigen categorie de Cadetten (U17) als bij de Junioren (U20) individueel en in teamverband. Afgelopen weekend liet Giacon in Frankrijk zien dat hij in vorm is. Hij behaalde een zestiende plaats bij een zwaar seniorentoernooi in Bourg la Reine. Eerder dit seizoen werd hij al vijfentwintigste bij de senioren op een satelliet A toernooi in Londen en wist hij op het Amsterdamse Sista satelliet A toernooi zelfs een bronzen medaille in de wacht te slepen. Meer informatie over deze sportieve inwoner is te vinden op www.danielgiacon.nl.