Dammers K&G luiden noodklok

De Kwakel - Damclub Kunst en Genoegen maakt moeilijke tijden door, de club telt momenteel nog maar tien actieve dammers. Waaronder drie dammers die door ziekte tijdelijk uit het veld geslagen zijn. Hierdoor heeft de club zijn eerste team terug moeten trekken voor de bondswedstrijden. Extra pijnlijk omdat dit team in de ereklasse kon uitkomen, het hoogste niveau voor dit team. Het tweede team zal nog wel actief blijven en zal komende week in Diemen haar eerste wedstrijd spelen. De onderlinge competitie telde maandagavond in t’ Fort slechts drie partijen. Wim Könst nestelde zich aan kop door de ‘Battle van de Vrouwenakker’ van Leo Hoogervorst te winnen. Adrie Voorn bleef Wim in het spoor middels een zwaar bevochten zege op Jos Harte. Broer Kees bezorgde de familie toch punten door een zege op Bert van Wermeskerken die wel heel dicht bij een puntendeling kwam. Kunst en Genoegen is nog maar de enige damclub in de wijde omgeving, het zal zonde zijn als deze bijna 90 jarige club haar hoofd niet meer boven water kan houden. Binnenkort gaan de leden van K&G haar donateurs weer af voor hun bijdrage aan de club. De drie euro zijn natuurlijk welkom, maar liever ziet de club deze huisdammers in ’t Fort aansluiten achter de borden. Natuurlijk is iedere damliefhebber welkom bij deze club die een lange geschiedenis in De Kwakel wil voortzetten. Inlichtingen: Adrie Voorn, tel. 0297 568472.