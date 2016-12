Damdonateurs weer arena in

De Kwakel - Dankzij de kou die voor de boeg staat is het op zaterdagmiddag 17 december heerlijk toeven in ‘t Fort De Kwakel. Daar scharen de dammers zich om de kachel om het kampioenschap van de huis- tuin- en keukendammers te betwisten. Deze donateurs steunen hun club al bijna 90 jaar en krijgen daar een gezellige middag voor terug. Onderling spelen zij om hun kampioenschap, dat dit jaar door Marco de Groot verdedigd zal worden. Daarnaast verdedigen ook Bart de Bruyn en Luc van der Meer hun verworven titels van het verleden jaar. Het tweede team van K&G verdedigde afgelopen maandag hun koppositie in de eerste klasse en dat deden de dammers met verve. Al was de einduitslag wel erg nipt in Zaandam, 3-5 voor de Kwakelaars van damclub Nieuwveen. Wim Konst, Kees Harte en Leo Hoogervorst speelden remise, alles hing van Jos Harte af en deze wist zijn opponent listig te verschalken. Volgende week moet dit team weer in de ring, dat doen ze maandagavond om 19.30 uur in ’t Fort De Kwakel. Donateurs kunnen op deze avond hun licht nog opsteken om op hun middag beter voor de dag te komen. Of zij moeten op de computer het wereldkampioenschap dammen volgen dat nu tussen twee Nederlanders wordt uitgevochten. Misschien gaat dit WK het volgend jaar wel tussen twee donateurs van K&G?