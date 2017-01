Daling aantal klanten bij Voedselbank

Aalsmeer – Sinds begin van 2016 is er een daling in het aantal klanten bij Voedselbank Aalsmeer. In korte tijd is het aantal klanten bijna gehalveerd: van bijna 60 tot ongeveer 30 huishoudens. “We zitten ongeveer weer op het aantal van toen we in 2013 begonnen. Dat is goed nieuws! Aantrekkende economie, consequent toepassen van de regels en beter verwijzen zijn waarschijnlijk de oorzaken”, aldus het bestuur van de Voedselbank Aalsmeer in haar Nieuwsbrief .

Normbedrag

De normbedragen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn per 1-1-2017 verhoogd. Dat betekent dat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een pakket. Het bestuur is benieuwd of dit tot een stijging van het aantal klanten in Aalsmeer zal leiden. Het gaat om het bedrag dat na aftrek van alle vaste lasten overblijft voor voedsel en kleding.

Stem op Voedselbank Aalsmeer

En dat dit: Het Nederlandfonds van de ING Bank doneert aan goede doelen in de regio. Voedselbank Aalsmeer is genomineerd als 1 van de 5 goede doelen. De Voedselbank maakt kans op een donatie van 1000, 2000, 3000, 4000 of 5000 euro, geld dat heel hard nodig is. Het doel met de meeste stemmen, krijgt de hoogste donatie. In de tussenstand van 19 januari staat Voedselbank Aalsmeer op de derde plaats. Er is nog één week te gaan! Voedselbank Aalsmeer wil graag naar de eerste plaats om zo de broodnodige 5.000 euro te bemachtigen!! De Voedselbank roept een ieder op om hierbij te helpen! Hoe? Door te stemmen via onderstaande link! Het kost een minuutje tijd en de klanten van de Voedselbank worden zo enorm geholpen. Want met deze donatie kan de Voedselbank haar werk voortzetten! Geef het door aan familie, vrienden en collega’s!

Stem op: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/2121988