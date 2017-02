Dag meewerken in natuurgebied?

Aalsmeer – De Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland is eigenaar van het natuurgebied Oosteinderpoel, gelegen rondom de Molenpoel tussen de Oosteinderweg, de Mr. J. Takkade en Oude Meer. “De Oosteinderpoel is een prachtig afwisselend natuurgebied met rietlanden, broekbossen en water, veel water. Daarom is het gebied alleen per boot te bezoeken. Het is een lappendeken van landjes en eilandjes dichtbegroeid met berken en elzen. Er zijn een paar open stukken, drassige graslandjes, waar het in de zomer paars ziet van de echte koekoeksbloem. Er zijn er voor deze streek bijzondere planten te vinden, zoals dopheide, zonnedauw en veenbes. Tussen de bossen en het riet ritselt het van de water- en rietvogels. Een natte oase te midden van veel economische activiteit.” Dit zijn de woorden van Lothar Valentijn, boswachter bij de Stichting Landschap Noord-Holland.

Genieten van natuurschoon

Landschap Noord-Holland wil graag een vrijwilligersgroep oprichten voor onderhoudswerk in dit natuurgebied. Met elkaar zagen, snoeien, maaien, hooien of kleine reparaties verrichten. In een boot van één van de lokale seringenkwekers trekken de vrijwilligers het natuurgebied in. “Enerzijds is de inzet van vrijwilligers voor een niet zo rijke stichting als de onze uiteraard waardevolle hulp, anderzijds is het een mooie manier om dit verborgen natuurschoon voor mensen uit de regio leefbaar en ‘eigen’ te maken”, aldus de boswachter.

Werkdag op 24 februari

Om samen het landschap in het Oosteinderpoelgebied mooier te maken, zoekt boswachter Lothar Valentijn vrijwilligers. Voor hen die geïnteresseerd zijn: Op vrijdag 24 februari is de eerste ‘werkdag’ gepland. Verzamelen om 9.30 uur op de Mr. J. Takkade nummer 8 in Aalsmeer-Oost, op het erf van seringenkweker Maarten Maarse. Vanwege het werk op en rond het water is de minimumleeftijd 12 jaar. Als men fit is, is er in principe geen maximumleeftijd. Komt u indien mogelijk op de fiets, want de parkeergelegenheid is beperkt. Neem zelf een lunchpakket mee, en kleedt u op het weer. Voor koffie/thee en koekje wordt gezorgd, evenals gereedschap en werkhandschoenen. Het werk start om half tien en omstreeks half drie is de groep terug op het beginpunt.

Aanmelden vooraf graag bij de boswachter via l.valentijn@landschapnoordholland.nl. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via 023-5848052 of 06-33326402.

Janna van Zon