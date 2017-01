Cursus ‘Maak je eigen natuurtuin’

Hoofddorp – De Heimanshof vindt het belangrijk dat er meer groene, natuurlijke tuinen komen in De Haarlemmermeer. De heemtuin zelf is een prachtig voorbeeld van een natuurtuin met tientallen verschillende landschapjes en zo’n 700 verschillende plantensoorten. De Heimanshof heeft daarom een cursus ontwikkeld om zijn deskundigheid te delen met inwoners van de Haarlemmermeer. Deelname aan de cursus is zelfs gratis als deelnemers na de cursus besluiten actief als vrijwilliger mee te gaan werken in de tuin.

De cursus is een buitenkansje voor iedereen die van tuinieren en de natuur houdt. Deelnemers leren in een korte cyclus van 3 lessen hoe ze hun eigen tuin kunnen veranderen in een natuurtuin. Deze cursus vindt op een unieke locatie plaats. De Heimanshof is een van de mooiste wilde plantentuinen van Nederland. Een prachtige kweekbodem voor diverse landschapjes met de bijbehorende grondsoorten, plantjes en dieren. In de tuin wordt op een natuurvriendelijke en diervriendelijke manier gewerkt. Dus geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar veel aandacht voor samenhang tussen mens, flora en fauna. De cursus start op dinsdag 14 maart en omvat twee avonden (14 en 28 maart) en 1 zondagmiddag (9 april). Er is geen voorkennis nodig om aan de cursus deel te nemen, wel enthousiasme voor natuurlijk tuinieren. De cursus wordt gegeven door een aantal deskundige biologen/ecologen/docenten. Er is zowel aandacht voor theorie als praktijk. Aan de hand van praktische voorbeelden uit de heemtuin krijgen deelnemers handvatten en ideeën voor hun eigen tuin.

Deelname kost 50 euro. Deelnemers ontvangen een syllabus en het boekje ’21 Ontdekthema’s in De Heimanshof’ waarin een schat aan informatie te vinden is over een groot aantal planten uit de heemtuin. Deelnemers die vrijwilliger zijn of worden bij De Heimanshof kunnen gratis deelnemen. De cursus wordt gegeven in het verenigingsgebouw De Kijkdoos, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. Uiterste inschrijfdatum is 5 februari.