Curiosa en boeken op snuffelmarkt

Vijfhuizen – Op zondag 26 februari wordt een grote Snuffelmarkt in de Expohal Haarlemmermeer te Vijfhuizen georganiseerd. Honderden kramen liggen van 9.00 tot 16.30 uur vol met mooie, interessante, exclusieve, verrassende, oude spullen en talrijke leuke en spannende artikelen uit Moeders en Grootmoeders Tijd. De meest uiteenlopende spullen zijn er te bewonderen en te koop. Antiek, curiosa, leuk aardewerk, speelgoed, verzamel-objecten, poppen, kleding, games, Cd’s, boeken, vintage, leuke hebbedingentjes, enz. De organisatie verwacht dat er veel belangstellenden naar de Expo Haarlemmermeer gaan komen, want snuffelen is een prachtige bezigheid.

Brocante in Kijkduin

Of ga op zondag 26 februari Kijkduin en bezoek een leuk evenement. Tientallen standhouders presenteren en verkopen op het DeltaPlein en langs de Boulevard in Kijkduin hun mooiste vintage, home made en streek artikelen, zoals brocante, antiek, curiosa, kunst, boeken, bio, trendy en verzamelobjecten, enz. Er is voor iedereen wel wat te vinden op deze gevarieerde markt. Kom gezellig eens kijken wat er voor uw gading te vinden is. Maandelijks is iedere tweede en laatste zondag van de maand een exclusieve markt in Kijkduin te bezoeken. Toegang en parkeren is gratis. De markt is open van 10.00 tot 17.00 uur.