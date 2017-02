Cupcakes van Isa bij premier Mark Rutte

Aalsmeer – Afgelopen 14 februari was het team van het jeugdprogramma Cupcake Cup met winnares Isa Verzeilberg op het Binnenhof in Den Haag om premier Mark Rutte een capcake aan te bieden voor zijn vijftigste verjaardag. Helaas heeft de Kudelstaartse de premier die dag niet aangetroffen. Ze is daarom maar met Xander van der Wulp, parlementair verslaggever, op de foto gegaan. Wel enigszins jammer, want de capcakes van Isa waren prachtig. Cupcakes met een hartje, het cijfer vijftig en een oranje stropdas (VVD) en één cupcake met een poppetje (Mark Rutte?). De cupcakes zijn uiteindelijk bij de premier aangekomen. De lekkernij met het poppetje prijkt trots op het bureau van Mark Rutte, zo blijkt uit een opgestuurde foto. Leuk voor Isa, nu weet ze zeker dat haar traktatie bij de jarige job is aangekomen en gewaardeerd wordt. Van het bezoek is een filmpje gemaakt. Kijk en luister: