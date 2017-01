Cupcakes maken met kampioen Isa

Aalsmeer – Twee weken geleden werd het aangekondigd in de krant. Cupcake winnares Isa Verzeilberg gaat een workshop geven voor kinderen. Op vrijdag 20 januari vanaf 10.00 uur konden de jongens en meisjes zich opgeven bij Ab Muller aan de Stationsweg, waar ook de workshop gegeven zou worden. De bakkers waren verbaasd, die vrijdag stonden ouders in de rij om hun kind(eren) op te geven. Om grote teleurstellingen te voorkomen, werd besloten dan maar twee workshops te geven en ook de tweede was in notime vol. Het is duidelijk: Isa heeft veel fans en bewonderaars.

Vandaag, zaterdag 27 januari, zijn de workshops gegeven. Vol enthousiasme gingen de jongens en meisjes aan de slag, ieder mocht drie cupcakes maken. Isa gaf tips en verleende assistentie samen met haar vriendin Kyra en haar vader Jan Willem. Kleurige gebakjes werden het met allerlei versiersels en met mooi gelukte afbeeldingen van hondjes, kikkers en beertjes. Isa had hiervoor diverse voorbeelden meegenomen.

Isa, Kyra en Jan Willem hadden het druk, maar alledrie liepen met een brede lach rond. Het was ook zo gezellig en de jongens en meisjes deden reuze hun best. Spannend was het tevens best dat Kim van Radio Aalsmeer korte interviews afnam. “Ik ben nog nooit op de radio geweest”, aldus een vrolijk deelnemertje. Kim presenteert iedere vrijdag het programma ‘Let’s Go’ voor de jeugd bij Radio Aalsmeer vanaf 18.00 uur.

De leeftijd van de deelnemers was tussen de zes en tien jaar. Een enkeling had een krukje nodig om aan de werktafel te kunnen staan. Een vijfjarige vond het heel jammer dat zij nog niet mocht deelnemen. Ze was een grote fan van ‘cupcake’ Isa. Ze had zelfs een tekening voor de kampioen uit Kudelstaart gemaakt. Deze heeft de vijfjarige gebracht en ze is met Isa op de foto gezet. Helemaal blij. De deelnemers gingen na afloop trots met hun cupcakes naar huis na uiteraard eerst Isa, Kyra, Jan Willem en de bakkers van Ab Muller bedankt te hebben voor de leuke middag. Heel geslaagd. Menigeen hoopt vast dat de 11 jarige Isa nog meer workshops gaat geven. Wie weet…

Foto: www.kicksfotos.nl