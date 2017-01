Cultuurpunt: 3e Urban arts project

Aalsmeer – De komende weken kun je weer harde beats horen en stijlvolle graffititekeningen zien ontstaan op een aantal van de Aalsmeerse scholen. Voor het derde opeenvolgende jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer het Urban arts project. Dit jaar is het de beurt aan de OBS Kudelstaart, De Hoeksteen, De Graankorrel, De Wegwijzer, De Oosteinder en OBS Samen Een. Tijdens dit project maken de leerlingen van groep 7 gedurende een maand kennis met een aantal culturele disciplines die zijn ontstaan vanuit de straatcultuur. Vervolgens kunnen de leerlingen naschools nog een gratis vervolgles volgen.

In de eerste week krijgen de leerlingen rapper ‘Snelle’ op bezoek. Hij zal de leerlingen de fijne kneepjes van het tekstschrijven en het ritmisch rappen bijbrengen. De week daarop gaan de leerlingen aan de slag met graffiti. Onder leiding van graffitiartiest Sander Bosman uit Kudelstaart ontwerpen de leerlingen hun eigen naampiece. En als klap op de vuurpijl komt Rene van Aken van House of Beats een feestje bouwen tijdens de workshop DJ. Samen met de leerlingen gaat hij bekende housetracks ontleden en leert hij hen hoe je een nummer als een professionele DJ mixt.

Na afloop van de drie workshops kunnen de leerlingen zich gratis inschrijven voor een vervolgles van een van de docenten. Zij krijgen dan een extra lange les op locatie, waarin ze de verdieping opzoeken.

Dit programma wordt aangeboden door Cultuurpunt Aalsmeer, met als doel om de leerlingen een andere kant van cultuur te laten zien. “Dit zijn culturele disciplines die leerlingen in hun eigen tijd, individueel en vaak op hun eigen kamer kunnen uitvoeren. Daardoor is de drempel tot deze vormen van cultuur erg laag. We hopen zo te stimuleren dat leerlingen nadenken over hun vrijetijdsbesteding”, aldus Lennard Gols, combinatiefunctionaris cultuur, in dienst van Cultuurpunt Aalsmeer.

In het naschoolse gedeelte haakt De Binding aan met het tienerwerk om het gesprek met de deelnemers aan te gaan en te horen waar hun interesses liggen, zodat hier tijdens andere projecten op ingesprongen kan worden.

“Mede door dit project hebben we al een aantal seizoenen een erg goed lopende DJ-cursus in ons aanbod in samenwerking met House of Beats. Het zou ons niets verbazen dat er door dit project nog meer jongens en meiden enthousiast worden voor deze of één van de andere disciplines. We hopen de leerlingen volgend cursusseizoen dan ook een leerzaam vervolgtraject te kunnen bieden in een aantal van deze kunststromen.”

Foto: Rapper Snelle leert de kids de fijne kneepjes van het rapvak.