Culturele tips: Films en (kerst)concerten

Aalsmeer – Ook op cultureel gebied staat Aalsmeer dit weekend weer bol van de activiteiten. Natuurlijk veel kerstconcerten, en deze zijn veelal heel sfeervol, maar ook ‘gewone’ optredens en films. Handig op een rijtje gezet:

Vrijdag 16 december:

* Flamenco-muziek op gitaar, zang en met dans in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

Zaterdag 17 december:

* Charles Dickens vocalgroup van Caritas op Poldermeesterplein in Oost van 12.45 tot 14.30u.

* Kerstconcert met De Kudelkwetters, Cum Ecclesia en Flora in St.Jan kerk, Kudelstaart van 19 tot 20.30u.

* Kerstoratorium ‘Licht en Vrede’ in Ontmoetingskerk Rijsenhout, 20u.

* Kerstconcert Urker Visserskoor Crescendo in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 19.30u.

* Band Van Alles en Nog Wat in café Sportzicht vanaf 21.30u.

* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

17 en 18 december:

* Familiefilm ‘Sepp, de wolvenvriend’ in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en zondag om 15u. Woensdag 21 om 14.30u. en donderdag 22 om 17u.

Zondag 18 december:

* Kerstconcert Con Amore met Blokfluit ensemble in Open Hof Kerk, Ophelialaan vanaf 14.30u.

* Band Coolcast live in The Shack, Oude Meer vanaf 16u.

* Kerstsamenzang met Melomanie op Werf, Rijsenhout, 17.30 tot 19u.

* Kerstconcert Sonority in café Joppe, Weteringstraat.

* Halve finale ‘Stem van de Bok’ in de Bok, Dreef vanaf 19u.

En de laatste tip: In het Oude Raadhuis is vorige week een nieuwe tentoonstelling geopend. Thema is: Toegepaste kunst. Open: Iedere donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

Foto: De Kudelkwetters in de Historische Tuin vorige week zaterdag tijdens de Lions Kerstmarkt. Deze zaterdag te zien en te horen in de St.Jan Geboorte Kudelstaart.