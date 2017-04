CSW JO19-1 kampioen in 1e klasse

Wilnis – Afgelopen zaterdag heeft het vlaggenschip van de jeugdopleiding van CSW, het team JO19-1, het kampioenschap binnengehaald in de 1e klasse. In een draak van een wedstrijd, waar niemand van de startende basis-11 zijn niveau haalde, is het dan toch gelukt om 2 wedstrijden voor het verstrijken van de competitie het kampioenschap veilig te stellen.

Na een redelijk begin dwong CSW de kansen af en was veruit de betere ploeg, een afgekeurd doelpunt van Johnny (Julian) alsmede een omhaal van hem waar men in Circus Renz jaloers op kan worden, mocht niet resulteren in een snelle voorsprong. Er moest gewacht worden tot de 28e minuut toen de keeper van Laren beroerd uitschoot en Delano deze lastige bal kon aannemen. Techniek loont want hij speelde deze buitenkans direct door op Sven die de bal koelbloedig in de verre hoek schoof, ook hier zag de doelverdediger er niet goed uit maar het doelpunt telde wel, 0-1.

Tegen doelpunt

Vervolgens leek het er op dat het wel 9-0 voor CSW kon worden, maar dat was een ietwat utopische gedachte. De klad kwam er in bij CSW en na rust startte Laren zelfs aanvallender dan daarvoor, gevolg was druk van Laren, een communicatieve dwaling tussen Mark en Nordin, 1-1.

Er werd te weinig druk gezet door CSW, een gelijkspel zou wel genoeg zijn om kampioen te worden maar daar op gokken tegen zo’n tegenstander is vragen om moeilijkheden.

Het onvermijdelijke gebeurde, een vrijetrap voor Laren op de rand van het 16 metergebied. De muur stond er, echter Laren benutte deze buitenkans, 2-1.

En nu

De trainer wisselde, Job kwam erin. Victor zorgde voorin voor gevaar, liep ietwat enthousiast door op de keeper en werd bij het weglopen hard nagetrapt… Na wat schermutselingen en diplomatiek gebabbel van de leiding werd er door gevoetbald en kreeg CSW een vrijetrap in de 89e minuut na een schreeuwende stervende zwaan actie van Mart. Donny pompte de bal in de 16 en daar kwam hij, Job. Hij torende hoog boven alles en iedereen uit en scoorde: 2-2. Vlak daarna floot de scheidsrechter voor de laatste keer en was het kampioenschap een feit.