CSW dames 1 kampioen!

Wilnis – Na een spannende start van de zaterdag met de opnames van het Veronica programma ‘De Kleedkamer van…’ begonnen de dames de wedstrijd tegen Wartburgia. Winst was nodig anders kon de platte kar in de schuur blijven. De eerste helft verliep geweldig met prachtige combinaties. Met een 2-0 voorsprong leek de tweede helft in de pocket te zijn, maar Wartburgia liet zich niet zomaar van de mat vegen en maakte 2-1. Het was spannend tot het eindsignaal, maar het bleef bij 2-1 en daar was de ontlading. “We waren allemaal gespannen: de Kampioenswedstrijd en de opnames, dat was niet heel makkelijk, maar we hebben het gered”, aldus trainer Rob van Dijk. “Een nieuwe uitdaging wacht in de 2e klasse”. Vanaf september, als de Champions League weer van start gaat, zal de aflevering ‘De Kleedkamer van…’ CSW Dames 1 rondom de wedstrijd worden uitgezonden.