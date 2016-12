Containerbrand snel geblust

Aalsmeer – Ook woensdagochtend 7 december rond elf uur in de ochtend de sirenes van de brandweer gehoord? Als de brandweer over de Zwarteweg rijdt, wordt veelal gedacht dat er iets is op het veilingterrein. Oh, assistentie. Maar dit keer werd het korps gealarmeerd over een containerbrand op de Machineweg. Onderweg naar het vuur werd de melding opgeschaald naar brand in een vrachtwagen.

Het was het eigenlijk allebei, want op het terrein bij sporthal De Bloemhof troffen de brandweermannen een vuilniswagen aan en in de container, die erop stond, woedde een brandje. Het vuur hadden ze snel onder controle. De schade is beperkt gebleven en niemand is gewond geraakt. Gelukkig maar.

Toch fijn dat Aalsmeer beschikt over een serieus, alert en betrokken brandweerkorps. Overigens kunnen de heren en dames nieuwe collega’s goed gebruiken. Iets voor jou? Kijk op de website of op facebook voor meer informatie of stap de kazerne aan de Zwarteweg eens binnen. Iedere maandag is het oefenavond.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer