Containerbrand door vuurwerk

Aalsmeer – Op zaterdag 24 december om half vijf in de middag is de brandweer gealarmeerd voor een containerbrand in het Maarse & Kroonhof. Jeugd had brandend vuurwerk in de ondergrondse container gegooid waardoor de inhoud in brand was gevlogen. Het vuurtje hebben de vrijwilligers van korps Aalsmeer snel weten te blussen.

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Mogelijk zijn er getuigen, die de jongeren hebben zien ‘spelen’ met vuurwerk bij de container. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Vuurwerk afsteken is overigens verboden tot 31 december. De politie kan degene die bommetjes en andere knallers afsteekt de komende dagen een bekeuring geven. Al het vuurwerk dat hij of zij mee heeft, wordt in beslag genomen.

Overlast van vuurwerk in de buurt? De politie is de komende dagen extra alert en maakt graag gebruik van de ogen (en oren) van inwoners.