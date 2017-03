Concertina’s geeft felicitatie-concert

Amstelland – Het Amstelveense ontmoetingscentrum De Meent 35 jaar! De Concertina’s zijn één van de eerste huurders en komen hier dus al 35 jaar. Dat geldt ook voor Elly Meekel, dirigent van Concertina’s Akkordeon-orkesten en één van de vrijwilligsters van het eerste uur. De Concertina’s hebben daarom op zondagmiddag 19 maart een concert gegeven in de grote zaal met het A/B-orkest. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de herinneringen aan 35 jaar Meent te delen, was de toegang tot het concert gratis. De belangstelling was overweldigend! De feestelijk aangeklede tafels werden uit de zaal verwijderd om extra stoelen te kunnen plaatsen. Aan de hand van het huidige repertoire van het orkest zijn herinneringen aan medewerkers en vrijwilligers, andere gezelschappen en bijzondere gebeurtenissen in De Meent opgehaald. Elly Meekel heeft de herinneringen prachtig verwoord, ondersteund door foto’s van vroeger. Naast het gezamenlijk ophalen van herinneringen, werd na de pauze ook uit volle borst meegezongen bij diverse nummers. De in dit wijkcentrum zo belangrijke familiecultuur werd daarmee extra benadrukt. Na afloop van het bijzondere concert werd door verschillende bezoekers nog lang nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.