Concert Popkoor en High School Rocks

Amstelveen – Zoals je gewend bent, brengt P60 je ook in het nieuwe jaar het beste lokale- en regionale talent. Het maandelijkse Local the Night is inmiddels een begrip in Amstelveen en omstreken, maar in januari eerst aandacht voor het altijd swingende Popkoor Amstelveen en het spectaculaire High School Rocks! In samenwerking met het Keizer Karel College.

Bij Popkoor Amstelveen is het afgelopen seizoen weer druk gerepeteerd voor een nieuwe show op donderdag 19 januari in P60. Ditmaal werd de nadruk gelegd op de muziek afkomstig van de Westkust van de Verenigde Staten. Zo komen bijvoorbeeld classic rock artiesten als Crosby, Stills & Nash, the Eagles en Janis Joplin voorbij, maar moet je ook niet gek opkijken als je daarna wegdroomt bij de jazzy vibes van Etta James. De grunge van Nirvana tot de wereldhits van Bruno Mars, het maakt het altijd enthousiaste Popkoor Amstelveen weinig uit. Het zet alle nummers naar haar hand en zorgt altijd voor een spetterende show.

Ook de leerlingen van het Keizer Karel College staan garant voor een spannende show. Onder begeleiding van Harold Geerts en Robin Mobron hebben zij, in het kader van hun opleiding, de afgelopen tijd ervaren hoe het is om onderdeel van een band te zijn. Het management, de marketing en natuurlijk de muziek zelf werd allemaal zelf bedacht en geproduceerd. Het resultaat presenteren ze op het podium van P60. Om de avond compleet te maken komen ook de winnaar van vorig jaar en de schoolbandjes van het KKC langs. Popkoor Amstelveen: Donderdag 19 januari, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Toegang 5 euro in de voorverkoop en 7 euro aan de zaal.