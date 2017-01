Concert Harmonie in Weense stijl

Aalsmeer – In de Doopsgezinde Kerk luidt Aalsmeers Harmonie komende zondag 8 januari het nieuwe jaar feestelijk en muzikaal in. Het wordt een Nieuwjaarsconcert in Weense stijl: met walsen, marsen en muziek van Strauss. Een leuk gratis concert, voor jong en oud!

Op het programma van dit concert staan onder andere de Schneewalzer, de Pizzicato Polka en A Verdi Salute. Speciaal is deze keer de medewerking van Elise van der Leeuw op harp. Zij speelt bij diverse stukken mee met dit bijzondere instrument.

Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds, heet u allen van harte welkom op het Nieuwjaarsconcert. Geniet van een vrolijk en licht klassiek concert op zondag 8 januari in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis.