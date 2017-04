Concert Dana Winner in Crown Theater

Aalsmeer – Tot en met mei brengt Dana Winter haar nieuwe theaterconcert ‘Uit Bewondering’ in diverse Nederlandse theaters. Dana Winner is al lang geen onbekende meer. Ruim 25 jaar draait ze intussen mee. Een periode vol succesvolle singles, albums en optredens. In België bereikten de afgelopen maanden drie liedjes van haar de nummer 1-positie in de iTunes-hitlijsten. Dana is nog lang niet uitgezongen, zoveel is duidelijk…

Na haar recente tournee ‘Leven vol liefde’ is ze nu weer de theaters ingegaan met de gloednieuwe voorstelling ‘Uit Bewondering’.

Vaak krijgt Dana de vraag: “Wie of wat bewonder je?” Daarom heeft ze de muziek, de mensen en de momenten die ze het meest bewondert op een rijtje gezet en daar liedjes bij gekozen. Bekende Dana Winner-nummers en zorgvuldig geselecteerde covers worden mooi afgewisseld met ouder werk en nieuw materiaal.

Uit Dana’s bewondering is er een prachtige en originele voorstelling ontstaan. De show is een perfecte mix van ballades en swingende momenten, met veel plezier gebracht en intens gezongen.

Dana Winner wordt begeleid door Erik Vlasblom op piano, Jan Ceulemans op gitaar, keyboard en bas en Marty Thownsend op dobro en kleine percussie. In augustus 2016 ontving Dana de Award ‘Beste Zangeres van België’.

Op vrijdag 21 april speelt Dana Winner haar theaterconcert ‘Uit bewondering’ in het Crown Theater Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op de website www.crowntheateraalsmeer.nl.