Gezamenlijk concert Con Amore en Vivace

Kudelstaart – Op zondag 12 februari wordt in de Spil een afwisselend concert gegeven door Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace onder leiding van Irma Zethof en Aalsmeers Mannenkoor Con Amore met dirigent Theo v.d. Hoorn. De muzikale begeleiding is in handen van pianiste Oksana Polman. De beide dirigenten hebben een programma samengesteld van populair tot licht klassiek.

De koren zingen een eigen repertoire, maar zullen ook gezamenlijk een aantal liederen ten gehore brengen. De beide dirigenten zullen afwisselend de koren dirigeren als ook een solo voor hun rekening nemen. Het programma is voor elk wat wils

De beide koren zijn ervan uitgegaan dat de concertbezoekers stukken zullen herkennen, maar ook nieuwe werken kunnen ontdekken, een feest van mooie koormuziek in verschillende stijlen en uitvoering. Vivace en Con Amore zijn ongeveer even groot in sterkte. Er zullen ongeveer 80 à 90 zangers en zangeressen op het podium staan.

De voorbereidingen van de gezamenlijke repetities in de afgelopen weken zijn vlot verlopen en vol inspiratie geweest.

De koren zien er naar uit om voor een goed gevulde zaal een mooie prestatie neer te zetten. Het concert begint om 14.30 uur, kerk open vanaf 14.00 uur. Kaarten aan de zaal à 10 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar half geld. Iedereen is van harte welkom.