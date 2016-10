Concert Big Bands in Bovenkerk

Bovenkerk - De Fellows Bigband organiseert op zaterdag 15 oktober een concert in de reeks ‘Big Band Dance’ in het Noorddamcentrum in Bovenkerk, dit keer in samenwerking met de AMC Bigband. “De dansvloer ligt klaar voor beginners en gevorderden, maar wie alleen wil luisteren naar het swingende en zeer gevarieerde repertoire, is natuurlijk ook van harte welkom”, aldus Fellows-voorzitter Rens Groenendijk.

De AMC Bigband, uit de gelederen van het Amsterdamse ziekenhuis, geeft onder meer een voorproefje van de binnenkort verschijnende CD ‘Dapper en Sterk’, die dit geweldige orkest maakte ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Emma Kinderziekenhuis. De band, met zangeres Shireen Poelstra, staat onder leiding van Diederik Ruisch.

De Fellows Bigband, met dirigent (en prominent jazztrompettist) Loet van der Lee, speelt naast tijdloze popsongs onder meer bekende tunes van legendarische speelfilms, zoals ‘Theme from MASH’ en ‘Mission Impossible’. Gastzanger is Johnson Gabriel.

Spectaculair slotstuk is de uitvoering van een speciaal voor de gelegenheid geschreven compositie van Sebastian Ohm voor twee bigbands, waarvoor 40 muzikanten op het podium plaatsnemen.

Aanvang 20.00 uur, in de grote zaal van het Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1, Bovenkerk. Kaartjes kosten €7,50 aan de zaal, ook verkrijgbaar in de voorverkoop bij het Noorddamcentrum: www.noorddamcentrum.nl.