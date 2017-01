Concert ‘1918’ in Thamerkerk

15 januari: Nieuwjaarsconcert SCAU met Tosca en Helena

Uithoorn – De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn wenst iedereen een veelkleurig cultureel en muzikaal 2017 toe! Op zondag 15 januari vindt het Nieuwjaarsconcert plaats, 14.30 uur in de Thamerkerk aan de Amstel. Violiste Tosca Opdam en pianiste Helena Basilova brengen een programma met als titel ‘1918’: over de invloed van de Eerste Wereldoorlog op de muziek van die tijd. Ze spelen werken van Debussy, Elgar, Janácek, Bosmans en Korngold. De jonge en bevlogen musici zijn op toernee met hun originele invalshoek en oogsten veel lof.

Tosca en Helena

De naam Tosca Opdam kan in één adem genoemd worden met fameuze violistes als Liza Ferschtman en Janine Jansen. Net als zij mag Opdam zich winnaar noemen van het Oscar Back Vioolconcours. Zij won dit concours met glans en laat horen dat dat geen toeval was. Helena Basilova is een jonge, Russische pianiste, die zich sterk maakt voor de muziek van Janacek en Scriabin. Aan beide componisten heeft zij een CD gewijd. Ze komt uit De Ronde Venen en heeft al een paar keer opgetreden in Podium Witteman.

Kaartverkoop

De voorverkoop van toegangskaarten is reeds van start gegaan bij de boekhandels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Vanaf 14.00 uur zijn de nog resterende kaarten te koop aan de zaal. Op de website van de SCAU is uitgebreide informatie te vinden over artiesten en programma: www.scau.nl