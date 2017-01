Con Amore zoekt versterking

Aalsmeer – Na twee heel mooie kerstconcerten staat Aalsmeers Mannenkoor Con Amore weer in de startblokken voor het volgende optreden. Ditmaal een duo-concert samen met dameskoor Vivace uit Aalsmeer.

De dirigenten zijn bij elkaar gaan zitten en hebben een mooi en gevarieerd programma samen gebracht. Elk koor zingt zelf enkele mooie muziekstukken en er zijn muziekjes gezocht waarin een samenwerking mogelijk is. De studie is al weer gestart. De leden van Con Amore zullen na een korte vakantie op maandag 9 januari de muziekboeken weer ter hand nemen. Maar, het koor zou er graag nog wat mannen bij hebben. In de loop van de tijd is Con Amore wat kleiner geworden in mankracht. Hopelijk lopen er in Aalsmeer en omstreken nog mannen rond, die graag zingen met anderen. Bij Con Amore bent u/jij heel welkom.

De eerste repetitie op maandag 9 januari begint om 19.30 uur en is in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Belangstellenden zijn van harte welkom. Kijk voor informatie op de website: www.amkconamore.nl.