Collecteren voor Jantje Beton in Aalsmeer?

Aalsmeer - Veel kinderen kunnen niet naar een club of vereniging om daar lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen. Daarom steunt Jantje Beton organisaties om extra geld op te halen voor de clubkas. Organisaties kunnen twee weken lang, van 13 tot en met 25 februari, mee collecteren tijdens de Jantje Beton Collecte. En met de collecte is 50% van de opbrengst voor de clubkas. De andere 50% besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. In Aalsmeer is nog ruimte voor deelnemers. Kijk snel en doe mee!

Jaarlijks zetten ruim 40.000 collectanten van 1.500 organisaties zich in om tijdens de Jantje Beton Collecte extra geld op te halen voor hun clubkas. Met meer inkomsten is meer mogelijk. Zoals onderhoud, aanschaf en vervanging van materialen of de organisatie van activiteiten. Jantje Beton vindt dat van groot belang, want iedereen moet zoveel mogelijk buitenplezier kunnen hebben.

Met 10 vrijwilligers collecteer je in 2 uur al snel 10 tentjes bij elkaar voor een zomerkamp, 75 pallets voor een huttenbouw, 18 vierkante meter kunstgras, 5 kubieke meter speelzand of huur je een graffitikunstenaar. Jantje Beton roept zoveel mogelijk organisaties op om mee te doen! Want niet alleen Scouting groepen en sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de Collecte. Ook speeltuinen en organisaties zoals BSO’s en dagopvang van kinderen waar spelen en leren een dagelijkse activiteit is, kunnen meedoen.

De oproep: Collecteer mee en help! Kom in actie voor buitenspelen en bewegen! En spek daarmee ook nog eens je eigen clubkas! Deelname is heel eenvoudig. Meld je snel aan op www.jantjebeton.nl/collecte.