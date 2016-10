Club van Sinterklaas in Bioscoop Aalsmeer

Aalsmeer - Dit jaar komen Sinterklaas en zijn Pieten op zaterdag 12 november naar Aalsmeer en een week later, op zaterdag 19 november, wordt een bezoek gebracht aan Kudelstaart.

Om alvast in de stemming te komen, presenteert Bioscoop Aalsmeer vanaf aanstaande zaterdag 15 oktober de kinderfilm ‘De Club van Sinterklaas & Geblaf op de Pakjesboot’. Dit jaar komt het Sinterklaasfeest opnieuw in gevaar! Slechterik Dokter Vleugelaer en zijn handlanger Igor vermommen zich om op de stoomboot zogenaamde ‘Blafspray’ over alle cadeautjes te spuiten. Zo krijgen alle kinderen straks de ‘Blafhoest’, waar dokter Vleugelaar alleen voor veel geld het medicijn voor heeft! Maar als de Pieten ook in aanraking komen met het goedje, loopt de situatie helemaal uit de hand. Zeker omdat er ook een échte hond aan boord is, die de Pieten in Spanje gevonden hebben. Het is de verdwaalde hond van Sophie (Vlinder Kamerling), die hoopt dat de Club van Sinterklaas het diertje weer bij haar kan brengen. Lukt het Sinterklaas en de bekende Clubpieten om de cadeautjes op tijd te ontsmetten én het hondje veilig thuis te brengen? Van zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 oktober dagelijks te zien in Bioscoop Aalsmeer aan de Van Cleeffkade om 11.15 uur. Zondag 23 oktober kan plaats genomen worden in het pluche om 10.30 uur. Deze kinderfilm duurt 67 minuten. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 en via bioscoop@studiosaalsmeer.nl. Adres: Van Cleeffkade 15.

Sinterklaasbingo

Voor de ‘oudere’ kinderen (ofwel volwassenen) heeft Sinterklaas ook nog een uitje in petto: Sinterklaasbingo op 26 november in The Beach aan de Oosteinderweg. Noteren maar!