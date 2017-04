Clinic inline-skaten bij VZOD

Kudelstaart – Op vrijdag 21 april organiseren de schaatsclubs VZOD, Nut & Vermaak en Ter Aar een clinic inline-skaten op de skeelerbaan in Kudelstaart, aan de Wim Kandreef. Iedereen is vanaf 18.30 uur welkom om onder deskundige leiding de basis van het inline-skaten te leren of zijn/haar techniek te verbeteren.

Bovendien hebben de organiserende verenigingen een leuk programma samengesteld waarbij iedereen veel aandacht krijgt. Neem je eigen inline-skates mee! Helm en bescherming dragen is verplicht op de Skeelerbaan.

Schaatstraininggroep VZOD organiseert vanaf dinsdagavond 9 mei wekelijks inline-skate lessen voor de basisschooljeugd. Meer informatie over de clinic en de lessen inline-skaten zijn te vinden op www.stgvzod.nl.