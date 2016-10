Clinic door atlete Nicky van Leuveren

Aalsmeer - Op donderdagavond 6 oktober heeft Nicky van Leuveren een sprint en estafette clinic gegeven aan de junioren van AVA Aalsmeer. Nicky van Leuveren liep op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro dit jaar een nieuw Nederlands record met de estafetteploeg op de 4 x 400 meter estafette. Nicky is verder meervoudig Nederlands Kampioen op de 200 en de 400 meter. De clinic voor de junioren van AVA Aalsmeer begon met een warming-up en sprint specifieke loopscholing. Met goed uitgevoerde loopscholing zorg je ervoor dat je op termijn sneller en beter sprint, zo legde Nicky uit. Na de warming-up en loopscholing was het tijd voor estafettes, waarbij Nicky vertelde dat het zeker bij de 4 x 400 meter vaak een geduw en getrek is om in de juiste positie te staan voor het aannemen van het estafette stokje. De junioren deden een aantal 4 x 100 meter estafettes in 4 x 400 meter opstelling, dus duwen en trekken voor de juiste positie. Aan het einde werd nog een pendel estafette gedaan (tussen twee pionnen) over een afstand van 60 meter. Helaas verloor het team met Nicky, de achterstand van 40 meter kon ook Nicky niet meer overbruggen. Een aantal pupillen was aanwezig om te kijken, maar natuurlijk ook voor een handtekening en een foto met Nicky. Aan het einde van de clinic was daar nog genoeg tijd voor en natuurlijk voor vragen die vooral over Rio gingen. Op de vraag wat Youri had gedaan, had ook Nicky geen antwoord. Zij was toen nog in Portugal met de Nederlandse Atletiek afvaardiging. Een leuke en leerzame vond voor de junioren van AVA Aalsmeer.