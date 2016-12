Cheque Lions voor ‘Het vergeten Kind’

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10 december vond tijdens de kerstmarkt in de Historische Tuin de uitreiking plaats van een cheque van 6.000 euro aan de Stichting ‘Het vergeten Kind’. Het bedrag op de cheque gaf de netto opbrengst aan van de traditionele Golfdag die de Lionsclubs LC Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer half september organiseerden. De cheque werd uitgereikt aan mevrouw Chablis Platenburg van ‘Het vergeten Kind’ door Lia Gardenier en Jan van Maanen als vertegenwoordigers van de beide Lionsclubs.

Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste Lionsclub in Nederland werd opgericht en vanwege dat jubileum willen alle Lionsclubs in Nederland zich ervoor inzetten dat ‘vergeten’ kinderen niet langer worden vergeten. Het zijn kinderen die je niet ziet en niet hoort, in Nederland ongeveer 38.000! Ook de Aalsmeerse Lionsclubs willen ondersteunen dat zij weer kind kunnen zijn op plekken waar ze zich thuis kunnen voelen. Plekken waar ze kunnen spelen, bewegen en hun trauma’s in alle rust kunnen verwerken. Onder professionele begeleiding en met de beste nazorg. De stichting gaat het gekregen bedrag met name gebruiken om de opvanglocaties vrolijk en kindvriendelijk te maken. Ze gaan daarin zogenaamde Tovertuinen realiseren waarin de ‘vergeten’ kinderen heerlijk kunnen spelen en ontspannen.

Foto: Lia Gardenier (rechts) van LC Aalsmeer Ophelia en Jan van Maanen van LC Aalsmeer overhandigen de cheque aan mevrouw Chablis Platenburg van de stichting ‘Het vergeten Kind’.