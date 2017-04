Cheque DownTown Ophelia voor SDS

Aalsmeer – Het bestuur van Stichting DownTown Ophelia heeft afgelopen zaterdag een mooi sponsorbedrag aan Stichting Downsyndroom (SDS) gegeven. Het ‘gezicht’ van de Aalsmeerse stichting, Rick Zethof, had de eer om samen met bestuursleden Karin Hulleman, Ingrid Kranenburg en Ilse Zethof een cheque van 2.103,17 euro te overhandigen aan penningmeester Jan Hoiting van de SDS die samen met zijn zoontje Jos naar Aalsmeer was gekomen. Een bijzonder bedrag, omdat in de cellen van iemand met downsyndroom het chromosoom 21 niet twee, maar drie keer aanwezig is.

Met het grote evenement met een boodschap op 18 maart in de Ophelialaan is geld opgehaald door onder andere het werven van sponsors, het glazen huis van Radio Aalsmeer, collectebussen en de loterij. Een groot gedeelte hiervan is aan de SDS geschonken, omdat ook deze stichting zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Het andere gedeelte houdt Stichting DownTown Ophelia zelf voor de organisatie van volgende evenementen en activiteiten.

Eieren uitdelen

Eén van die vervolgactiviteiten waar de stichting en de winkeliersvereniging zich voor gaat inzetten is het inhuren van een aantal mensen met een verstandelijke beperking voor bijzondere activiteiten. Afgelopen Paasweekend deelden zes jongeren met een beperking doosjes met eieren uit aan het winkelend publiek. Vrijdagmiddag en zaterdag liepen ze met een bolderkar vol met verse eieren rond in de winkelstraat en het enthousiasme bij de klanten, de winkeliers, maar ook bij henzelf was groot. In het begin was het nog een beetje spannend, want hoe zouden de mensen op hen reageren. Maar al snel begroetten ze iedereen vrolijk met het doosje eieren, het bijbehorende kaartje en een ‘Fijne Pasen’.