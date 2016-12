CDA De Ronde Venen zet N201 op de kaart

De Ronde Venen – Donderdag 15 december was Martijn van Helvert van de CDA 2e Kamerfractie op werkbezoek in De Ronde Venen. Hij was er in het kader van zijn Knelpuntenplan, waarbij hij aandacht vraag voor de verbinding tussen de provinciale wegen en de snelwegen. Hier ontstaan in den lande veel files, dagelijks voorbeeld daarvan is de N201. Veel automobilisten uit onze gemeente staan dagelijks in de file om naar hun werk te gaan, maar ook de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein en de toegang voor hulpdiensten is in gedrang.De gevaarlijke situaties die ontstaan bij de afrit Vinkeveen in de avondspits zijn een grote zorg. Vaak begint het opstellen voor de afslag op de vluchtstrook ter hoogte van de afslag Abcoude. Maar ook vanuit Vinkeveen is er in de avondspits geen doorkomen aan. Slecht voor de economie en slecht voor onze bereikbaarheid.

Doorstroming

CDA De Ronde Venen en Derk Boswijk van CDA Provincie Utrecht hebben actie ondernomen door de landelijke fractie ook aan te haken en op te roepen Rijkswaterstaat aan de tand te voelen over een spoedige oplossing. Verlengen van de afrit Vinkeveen, betere doorstroming op de brug bij Loenersloot en aanpassing van de verkeerslichten kunnen een eerste stap zijn naar betere bereikbaarheid.

Martijn van Helvert heeft toegezegd dat hij de situatie aankaart bij de minister en was blij om met eigen ogen de situatie te kunnen aanschouwen. Meer hierover lees de Nieuwe Meerbode woensdag 21 december