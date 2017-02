Carnaval, classics en jazz dit weekend

Aalsmeer – Donderdag 23 februari was de loting voor de carnavalsoptocht in het Kudelstaartse Poelgilderdam. Van iedere deelnemer aan de stoet dient hierbij tenminste één afgevaardigde aanwezig te zijn. Het was gezellig druk in het Dorpshuis. Met spanning werd afgewacht wie voorop mag gaan rijden. Er doen totaal twaalf karren mee en deze worden vergezeld door zes zogenaamde loop-tafereeltjes. Als eerste mag de club Truffel on Tour starten, gevolgd door de kar van de Ideale Schoonzonen en daarachter J.A.K en Bar Achter. De laatste in de rij is de kar van Tessa. De grote optocht gaat aanstaande zondag 26 februari om 11.41 uur van start bij het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Carnavalsvereniging De Pretpeurders en alle deelnemers hopen op veel belangstelling. Voor de jeugd wordt een speciale kinderoptocht gehouden. Deze is een dag eerder, op zaterdag 25 februari. Verzamelen om 13.11 uur op de parkeerplaats achter het Dorpshuis. Ook hier is publiek van harte welkom.

Voor wie niets met carnaval heeft of na de optocht zin heeft in meer (muzikaal) vertier. Er is zondag weer van alles te doen in Aalsmeer. Op een rijtje gezet:

Dance Classics met Kees Markman en Marcel Wilkes in de Jonge Heertjes, Raadhuisplein vanaf 15.00 uur.

Plug & Play met zanger Amado in The Beach aan de Oosteinderweg 247a vanaf 15.00 uur.

Jazz en meer met trio van pianist Jos van Beest en gast-muzikant Frtis Kaatee op klarinet en saxofoon op Nieuwe Meer, Stommeerweg (pontje over) vanaf 16.00 uur.

Bluesoptreden Johnny Laporte Live vanaf 16.00 uur in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Fijn weekend!

Foto: www.kicksfotos.nl