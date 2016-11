Caritas zingt met Remco Hakkert

Aalsmeer - Zaterdag 12 november is voor het in Aalsmeer en omstreken bekende koor Caritas weer een hoogtepunt, zoals die er de laatste jaren al veel zijn geweest voor het koor. Samen met Remco Hakkert, in christelijk Nederland bekend van zijn medewerking aan het televisieprogramma ‘Nederland Zingt’ geeft Caritas een uniek concert.

Voorafgaand aan het concert, op zaterdagmiddag, zal Remco Hakkert eerst een workshop verzorgen voor het koor. Hij zal zijn opgedane ervaring en kundigheid rondom het thema ‘Teksten schrijven van liederen’ delen. Want naast het zingen heeft Remco veel zelfgeschreven liederen uitgebracht. In de beginperiode van zijn al 20 jaar durende carrière treedt hij als solist voornamelijk op met zijn koren. Echter de laatste jaren brengt hij veel eigen werk ten gehore bij zijn optredens.

Voor Caritas wordt dit een bijzondere en uitdagende dag, want in het verleden zat een aantal composities van Remco Hakkert in het repertoire van Caritas en ook in de huidige liederenkeuze zit materiaal van hem. Het is dus best bijzonder om nu samen met Remco een concert te geven. Tijdens de avond is er naast de solo- en koorzang ook ruimte voor samenzang. En u kunt er bij aanwezig zijn!

Kaarten kosten 10 euro per stuk zijn te reserveren via: caritasconcert@gmail.com De toegangsprijs is inclusief 1 consumptie. Het concert begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, en vindt plaats in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269.