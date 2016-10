Canicross clinic met boswachter

Amstelland - Ga op zondag 30 oktober om 14.00 uur een canicross clinic (hardlopen met hond) met één van de boswachters volgen. De clinic is bedoeld voor beginnende canicrossers. Ervaar hoe leuk en sportief het is voor mens en dier. Start is bij de kiosk Dagrecreatie, Nieuwe Meerlaan 1 in Amstelveen. Start met thee en koffie en uitleg, demonstratie en warming up en dan oefenen op het evenemententerrrein.

De kosten zijn 4,60 euro per persoon en hond. Maximaal 8 deelnemers, dus snel aanmelden via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, open van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Benodigdheden: een loopconditie voor ongeveer 5 kilometer, hardloopkleding, een warme jas voor aanvang en voor na afloop, en hardloopschoenen met wat grip en een hond. Voor crossers zonder honden is een kleine en grote canicrosshond te leen. Graag aangeven bij aanmelding of je een hond wil lenen.