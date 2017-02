Campagne tegen babbeltrucs

Uithoorn – André van Duin is momenteel het gezicht van de landelijke campagne van de politie tegen babbeltrucs en woningovervallen. Met name ouderen worden gewezen op de trucs die criminelen gebruiken om binnen te komen en geld of een pinpas en code afhandig te maken. “Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen”, drukt André van Duin op posters ouderen op het hart. Ook in Aalsmeer en Uithoorn vinden er met enige regelmaat soortgelijke delicten plaats. De politie raadt inwoners aan de boodschap van André ter harte te nemen en niet zomaar iedereen binnen te laten.

Vraag altijd om een legitimatie en wordt de persoon aan de deur niet vertrouwd, neem dan direct contact op met de politie. Praat ook eens over babbeltrucs met familie, vrienden en buren. Het kan ook uw/jouw naaste overkomen!