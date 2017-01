‘Call Me Joe’ in Clash of the Cover Bands

Aalsmeer – Zondag 29 januari vindt in The Waterhole in Amsterdam een voorronde plaats van een cyclus van drie voorrondes en een locatie-finale voor het dertiende seizoen van de grootste bandcompetitie ‘The Clash of the Cover Bands’ voor Regio West Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland). Vier bands gaan ieder met een 30 minuten durende set de muzikale strijd met elkaar aan voor een plaats in de locatie-finale en worden in twee categorieën beoordeeld: door de vakjury en door het publiek. De vakjury-winnaars en publiekswinnaars van elke locatie plaatsen zich direct voor de eindstrijd om de Awards voor de beste coverband van Regio West Nederland in Podium De Vorstin in Hilversum.

De line-up in willekeurige volgorde:

– Call Me Joe: Rock coverband uit Aalsmeer

– QOTSAC: Foo Fighters tribute uit Amsterdam

– SoulQuake!: Soul coverband uit Amsterdam

– Tomahawk: Classic Rock coverband uit Zaandam

‘The Waterhole’ aan de Korte Leidsedwarsstraat 49 in Amsterdam opent om 14.00 uur haar deuren en het programma begint om 15.00 uur.

Finalerondes

Vanuit deze regio-finale gaan de vakjury-winnaar en de publiekswinnaar (twee bands) door naar de Benelux finalerondes, onder andere in Poptempel Paradiso Amsterdam. De bands worden professioneel begeleid en krijgen vanaf de Regio-Finales gratis bandcoaching en individuele coaching (onder andere vocal- en guitarcoaching), live videoclips, live singles voor ‘The Clash Hitlijst’, live fotoshoots en begeleiding op gebied van marketing en promotie.

‘The Clash of the Cover Bands’ is al 12 jaar de grootste bandcompetitie en geeft coverbands en tributebands met ambitie niet alleen de gelegenheid zich door te ontwikkelen naar een hoger niveau, maar geeft bied ook een enorme exposure en de kans op te treden op unieke podia zoals Paradiso Amsterdam en Poppodium 013 in Tilburg. Jaarlijks vinden er tientallen spectaculaire events plaats door het hele land die ruim 60.000 bezoekers trekken. Omdat er elk jaar meer belangstelling voor deze competitie is dan plaats, wordt er een voorselectie gehouden. Van de ruim 1000 bands die zich per jaar aanmelden worden er ruim 200 geselecteerd om deel te nemen aan de voorrondes/selectierondes.