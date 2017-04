Businessklas Westplas te gast bij KLM

Aalsmeer – De Businessklas van de Westplas Mavo heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de KLM. Uiteraard was wel een paspoort vereist om toegang tot het terrein van de luchtvaartmaatschappij te krijgen. Allereerst kregen de jongens en meiden een film te zien waarin uitgelegd werd wat de KLM allemaal doet om het vervoer van passagiers en de vracht zo goed en veilig mogelijk te organiseren. Daarna is de groep naar de KLM-hangar gegaan waar in een vliegtuig gekeken mocht worden en er het een ander werd verteld over het onderhoud van de toestellen. De leerlingen na afloop: “We zijn erachter gekomen dat er heel veel functies zijn binnen een bedrijf als de KLM. Het zijn niet alleen piloten, maar ook heel veel technici, administratieve medewerkers, planners, etc. die ervoor te zorgen dat passagiers en goederen veilig op de plaats van bestemming aankomen.” De leerlingen van de Businessklas kijken tevreden terug op dit leerzame bezoek.