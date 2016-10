Burgerinitiatief voor behoud historische, dorpse karakter

De initiatiefnemers vinden dat deze buurt de karakteristieke kenmerken van Aalsmeer heeft die van belang zijn voor het behoud van historische, dorpse karakter.

De inwoners bieden het initiatief aan burgemeester Nobel aan voorafgaand aan de raadsvergadering om 19.45 uur. De vergadering, in verband met de verbouwing, in de raadskelder, is openbaar te bezoeken.

Een burgerinitiatief is een voorstel van een inwoner van de gemeente Aalsmeer (van tenminste 16 jaar), of een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente Aalsmeer, om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen.

Donderdag in de krant meer informatie.