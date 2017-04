Burgemeesters openen 1e zwerfie-opvanghuis

Aalsmeer – Woensdag 5 april om een uur in de middag is het eerste zwerfie-opvanghuis geopend in Aalsmeer. In het zwerfie-opvanghuis kan iedereen afval van straat, zoals papier en plastic, deponeren. Met elkaar de gemeente netjes en schoon houden en de natuur een handje helpen, is het idee achter het opvanghuis.

De officiële ingebruikname werd verricht door liefst twee burgemeesters onder een stralend zonnetje. Burgemeester Jeroen Nobel en kinderburgemeester Sophie waren direct bereid gevonden om dit initiatief van Garby Aalsmeer te ondersteunen.

Het zwerfie-opvanghuis is geplaatst op de hoek van Baanvak, Ketelhuis en Seinpost. “Dat er maar veel afval ingeworpen gaat worden, zodat het niet kan gaan zwerven”, aldus Yvette Koehler, de inwoonster die onder de naam Garby Aalsmeer diverse schoonmaakacties houdt in de gemeente en regelmatig op pad gaat met een ‘knijper’ en een vuilniszak om parken en perken in de gemeente te ontdoen van zwerfafval.

Help ook mee om Aalsmeer schoon te houden. Een papiertje, een plastic fles of een blikje in jouw straat of buurt, raap het op en gooi dit in het zwerfie-opvanghuis of een van de vele andere openbare vuilnisbakken die her en der in de gemeente staan.